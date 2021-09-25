AK Parti MKYK Üyesi Baybatur: 'Millet İttifakı ikbali HDP'ye bağladı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi Baybatur: "Millet İttifakı ikbali HDP'ye bağladı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin legal olduğu yönündeki açıklamalarını sert bir dille eleştiren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "HDP meşruysa neden açık ittifak yapmıyorsunuz?" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin legal olduğu yönündeki açıklamalarını sert bir dille eleştiren Ak Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "HDP meşruysa neden açık ittifak yapmıyorsunuz?" diye sordu. Millet İttifakı'nın ikballerini HDP'ye bağladığını belirten Baybatur, HDP'nin Millet İttifakı'nda çimento görevi gördüğünü, bunu da son dönemde CHP ve İYİ Parti cephesinden gelen açıklamaların teyitlediğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Kürt sorunu değil, PKK sorunu olduğunu vurgulayan Murat Baybatur, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önce bir Kürt sorunu tanımlayıp ardından 'Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz' diyerek HDP'ye meşruiyet kazandırma çabalarına bir yeni halkayı da İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eklediğini söyledi. HDP'li Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'na "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" sözleriyle yanıt verdiğini hatırlatan Baybatur, CHP'li Engin Özkoç'un Twitter sayfasından paylaştığı, HDP'li bir grup başkan vekilinin kapalı oturumda TBMM kürsüsünden; "Biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının TBMM'ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliklerinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Özerklik hakkımızın saklı olmasını istiyoruz. İki kurucu unsurun olmasını istiyoruz, Türk kurucu unsuru, Kürt kurucu unsuru" sözlerine vurgu yaparak, hal böyle iken kendisini milliyetçi kimlikle açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in HDP'yi legal bir parti olarak tanımlayarak, HDP'ye meşruiyet kazandırma çabalarının ülke için planlarının ne olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti.

CHP milletvekili Gürsel Tekin'in iktidar olmaları halinde HDP'den de bakan çıkarılabileceği yönündeki sözlerine CHP'li Dursun Çiçek'in "Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri, 2. tur için vadedilebilir. Dolayısıyla HDP seçmeni fire vermeden milletvekili adayına oy verebilir" sözleriyle katkı sunduğunu anımsatan Baybatur, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 'Gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, inşallah keşke seçilebilse' ifadelerinin Millet İttifakı için HDP'nin çimento görevi gördüğünün açık delili olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı'yla ittifak yaptıkları, yeni dönemde daha açık daha şeffaf ittifaklar kuracakları yönündeki açıklamalarının ardından CHP ve İYİ Parti'nin HDP'nin kapatılmasına karşı çıkarak HDP'ye meşruiyet kazandırma yarışına giriştiğini belirten Baybatur, Akşener'in HDP'yi legal olarak tanımlayıp 'Başbakanlığa adayım' sözleriyle iktidar olabilmelerinin yolunun HDP'den geçtiğine işaret ederek, tabanına HDP'ye sıcak bakmaya alışmaları gerektiği mesajı verdiğini kaydetti. "HDP meşruysa neden açık ittifak yapmıyorsunuz? diye soran Baybatur, "HDP'nin hukuken bir siyasi parti görünümünde olduğunu biliyorlar ama HDP'yle ittifak yapmanın meşru olmadığını çok iyi biliyorlar. Toplum nezdinde, ahlaken, siyaseten, sosyolojik olarak HDP'yle yan yana görünmenin meşruluğu onların gözünde de yok. Ama söylemde meşru olarak tanımlayarak tabanlarına kabul ettirmeye çalışıyorlar" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz

AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz

 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Seda Sayan Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mustafa Denizli Devlet Bahçeli Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti MKYK Üyesi Baybatur: 'Millet İttifakı ikbali HDP'ye bağladı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:00:03. #1.12#