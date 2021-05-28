AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak'tan, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak'tan, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj

AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak'tan, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Parlak, mesajında, Diyarbakır'ın fethedilmesiyle birlikte özgürlüğe kavuştuğunu, fethin, 432 yıl sonraki Malazgirt Zaferi'nin, 814 yıl sonraki İstanbul'un fethinin şanlı müjdecisi olduğunu belirtti.

"639, İslam adaletiyle, Anadolu coğrafyasının tanıştığı yıl, yeniden var oluşun, Müslümanı, Hristiyan'ı, Yahudisi, Süryanisi ile huzur içinde yaşamanın adıdır. 639 efendimiz, önderimiz, peygamberimiz, Muhammed Aleyhisselam'ın 'Kostantin Elbet Feth olunacaktır' kutlu sözünün ilk adımıdır. Merhametin, bu topraklarda filiz verdiği, mananın vücut bulduğu yıldır. Efendimizi gören gözlerin Diyarbekir'e bakmasıdır. Diyarbekir'in Fethi aşılmaz denilen surların iman ve inanç karşısında parçalanmasıdır." diyen Parlak, fethin önemine dikkat çekti.

Parlak, mesajında şunlara yer verdi:

"Fetih, Alparslan'dır, Anadolu'nun kapılarını Viyana önlerine kadar bu kutlu millete açmaktır. Fetih, Osman Gazi'dir, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'den alınan feyizle 3 kıta, 7 iklimi kaplayacak çınarı toprakla buluşturmaktır. Fetih Çanakkale, ut'ül Ammare'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi fetih, en zor zamanlarda dahi tüm dünyaya meydan okuyabilme cesareti, azmi, dirayeti göstermektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe...
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hasan Polatkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Lukas Podolski Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak'tan, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 12:11:55. #1.15#

title