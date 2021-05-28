AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak'tan, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj

AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Parlak, mesajında, Diyarbakır'ın fethedilmesiyle birlikte özgürlüğe kavuştuğunu, fethin, 432 yıl sonraki Malazgirt Zaferi'nin, 814 yıl sonraki İstanbul'un fethinin şanlı müjdecisi olduğunu belirtti.

"639, İslam adaletiyle, Anadolu coğrafyasının tanıştığı yıl, yeniden var oluşun, Müslümanı, Hristiyan'ı, Yahudisi, Süryanisi ile huzur içinde yaşamanın adıdır. 639 efendimiz, önderimiz, peygamberimiz, Muhammed Aleyhisselam'ın 'Kostantin Elbet Feth olunacaktır' kutlu sözünün ilk adımıdır. Merhametin, bu topraklarda filiz verdiği, mananın vücut bulduğu yıldır. Efendimizi gören gözlerin Diyarbekir'e bakmasıdır. Diyarbekir'in Fethi aşılmaz denilen surların iman ve inanç karşısında parçalanmasıdır." diyen Parlak, fethin önemine dikkat çekti.

Parlak, mesajında şunlara yer verdi:

"Fetih, Alparslan'dır, Anadolu'nun kapılarını Viyana önlerine kadar bu kutlu millete açmaktır. Fetih, Osman Gazi'dir, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'den alınan feyizle 3 kıta, 7 iklimi kaplayacak çınarı toprakla buluşturmaktır. Fetih Çanakkale, ut'ül Ammare'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi fetih, en zor zamanlarda dahi tüm dünyaya meydan okuyabilme cesareti, azmi, dirayeti göstermektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin