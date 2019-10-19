AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Turgutlu'da

19.10.2019 11:49

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Turgutlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Ceylan, parti çalışmaları kapsamından AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Ceylan, AK Parti'nin kongre sürecine girdiğini, Manisa ve Turgutlu'da diri bir teşkilatla karşılaştığını belirterek, "Türkiye artık hiç kimseye muhtaç değil. Bizim gelecek için güçlü olmamız, Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok destek olmamız gerekiyor. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte geleceğimiz olan çocuklar için güzel bir Türkiye inşa edeceğiz."

AK Parti Turgutlu İlçe Teşkilatından düzenlenen toplantıya, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, Yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA