Ömer Çelik: "(Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı) Bu işgali tümüyle reddediyoruz"

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Ak Parti Genel Merkezi

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısına gelmesi

Ak Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

"Sayın cumhurbaşkanımız bu gelişmelerin, tansiyonun yükseldiği ilk andan itibaren hem gerginliğin azaltılması için hem barışın korunması için yoğun bir çaba sarfetti."

"Görüşmelerin odak noktası tabii ki diplomasi yoluyla Minsk Antlaşmaları çerçevesinde bu krizin çözülmesiydi."

"Bugün itibariyle Uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden ve çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Tabii ki bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemdir"