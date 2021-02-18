AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
18.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:42
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 3,5 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay