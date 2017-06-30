AK Parti Mkyk Toplantısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "AK Parti tarafından MHP'ye bir iç tüzük paketi sunuldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "AK Parti tarafından MHP'ye bir iç tüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü de Anayasa Komisyonunda iç tüzük görüşülmeye başlanacak." dedi.
Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"AK Parti'nin istişare kampının tarihi ve yeri belli oldu mu?" sorusu üzerine Mahir Ünal, "Yarın il başkanları toplantımız var ve bugün MKYK toplantımızda da konu, toplantının sonlarında ele alınacak. Bu konuda sizleri bilgilendireceğiz. Yarın il başkanları toplantımızda da Teşkilat Başkanlığımız, Genel Başkanımızla sanırım bu konuyu ele alacaktır ama kamp kısa sürede düşünülen bir şey değil. Partimizin ağustos, eylül ayı gibi gündemine almayı planladığı ve AK Parti'nin geleneksel hale gelen, yılda 2 defa tekrarladığı bir istişare değerlendirme toplantısı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
AK Parti ve MHP'nin iç tüzük paketi üzerinde çalıştığına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Mahir Ünal, "Bildiğiniz gibi AK Parti tarafından MHP'ye bir iç tüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü de Anayasa Komisyonunda iç tüzük görüşülmeye başlanacak." şeklinde konuştu.
Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin AK Parti bünyesinde ne tür etkinliklerin yapılacağının sorulması üzerine, şöyle konuştu:
"Öncelik olarak 15 Temmuz anma törenleri yaklaşıyor. Bir sözcü olarak değil bir vatandaş olarak da benim içimi kanatan, maalesef 15 Temmuz gibi ağır bir kırılma süreci, ağır bir travma yaşadıktan sonra Türkiye bu kırılmayı üzerinden atmaya, normalleşmeye çalışıyor. Türkiye, bunun sonuçları üzerinden siyasetçisiyle, sivil toplumuyla, iş adamıyla, bürokrasisiyle el ele vererek normalleşmeye ve yaralarını sarmaya çalışıyor. Türkiye bunu yaparken, CHP'nin bir siyasi sorumluluk örneğine sığmayacak tutum ve davranışları... Biliyorsunuz MİT tırları operasyonu üzerinden sonuçlanan bir davayı gerekçe göstererek adalet adına bir yürüyüşe kalkışması. Burada AK Parti'den beklenen yargıya müdahale midir? Sonuçta bu, bağımsız ve tarafsız yargının verdiği bir karardır. 15 Temmuz yaklaşırken CHP'nin tutumu da maalesef son derece içler acısı bir görüntü sergiliyor."
Yapılacak etkinliklerin Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve toplumun tamamını kapsayacak resmi devlet törenleri olduğuna işaret eden Mahir Ünal, AK Parti olarak, diğer sivil toplum kuruluşları gibi bu günü anacaklarını ifade etti.
AK Parti teşkilatlarının 15 Temmuz gecesindeki destana büyük katkıları olduğunu ifade eden Ünal, parti teşkilatlarını kutladı.
Mahir Ünal, "Biz de o gece AK Parti olarak, saat 00.13'te salaların okunmasıyla birlikte, tıpkı 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de aynı saatte salaların okunması gibi, diğer vatandaşlarımız, diğer sivil toplum örgütleri gibi 81 ilimizde daha önce demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
Parti içerisinde de çeşitli etkinlikler yapılacağını anlatan Ünal, AK Parti Sosyal Politikalar ile Çevre, Şehircilik ve Kültür başkanlıkları ve belediyelerin 11-15 Temmuz'da çeşitli anma törenleri düzenleyeceklerini dile getirdi.
Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığının bu konudaki açıklamasının ardından parti olarak 15 Temmuz'la ilgili hangi etkinlikleri gerçekleştireceklerini kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
Ünal, Meclis İç Tüzüğü teklifinin hangi aşamada olduğu ve MHP ile bir uzlaşının olup olmayacağına ilişkin yöneltilen soruya, "AK Parti Meclis Grubu bu çalışmaları sürdürüyor ve MHP ile yapılan görüşmeleri de Meclis Grubumuz sürdürüyor. Bu görüşmelerin nihayetinde, bizim Meclis Grubumuzla yaptığımız görüşmelerde, Meclis Grubumuz 11 Temmuz günü Anayasa Komisyonunun Meclis İç Tüzüğü'nü gündemine alacağını açıkladı." yanıtını verdi.
Teklifin kaç madde olacağına ilişkin soru üzerine de Mahir Ünal, bunların Meclis Grubu tarafından paylaşılacağını kaydetti.
(Bitti)