AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şunu unutmamak gerekir ki hiç kimse ama hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, hükümetin enflasyon rakamlarıyla oynadığı ve bunun da "dar gelirlilerden çalmak" anlamına geldiği yönünde iddialarda bulunduğunu anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Şunun bilinmesini isteriz ki en hassas olduğumuz hususların başında istatistik kurumumuzun bağımsızlığı ve uluslararası standartlarda iş yapması vardır. TÜİK temel çalışma ilkeleri bakımından Eurostat başta olmak üzere uluslararası kuruşlara akredite bir kuruluştur. Hepsinin güvenini kazanmıştır. Bu uluslararası kuruşlar tarafından da saygın bir kuruluş olarak kabul edilir. Dolayısıyla TÜİK'in yaptığı işlemlerde, kullandığı metotlarda uluslararası standartlarda bir sapma ya da bir gerileme yoktur, tam tersine yüksek standartla iş yapmaktadır. Yine bilindiği gibi TÜFE sepetinde yer alan tüm madde ve fiyatların sepetteki ağırlıkları şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Gizlenen, saklanan, kapı arkasında yapılan bir hesap yok.

Böylece enflasyonla ilgili verilerin doğruluğu kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmektedir. Sepet yapısı gereği gelir farklılıklarını içermez ama dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ülkemiz gelirini yansıtan bir karaktere sahip. 'Bu rakamlarla oynanıyor' da demiyorlar zaten, 'oynanıyormuş' diyorlar. Üçüncü kişi dilinden konuşuyor. Bir siyasi partiye yakışıyor mu bu? Varsa bir iddianız ortaya koyacaksınız, onu ispatlayacaksınız. Öyle bir şey de yok."

CHP'nin iddiaları

CHP'lilerin büyümenin olmadığı ve milli gelir revizyonlarıyla sağlandığı iddialarının da söz konusu olduğunu hatırlatan Çelik, "Milli gelir revizyonları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında belli periyotlar halinde yapılıyor ve ekonomik yapı ile işleyiş sürekli olarak güncelleniyor. Yani buradaki ekonomik yapı ve işleyişin güncellenmesiyle periyotların belirlenmesinde de Türkiye uluslararası standartlara uymaktadır. Kendi kendine yaptığı bir iş yoktur. Bu revizyonlar kesinlikle ülkelerin kendi yöntemiyle yapılmıyor, Türkiye de bunu kendi yöntemiyle yapmıyor. Ulusal Hesaplar Sistemi ve Avrupa Hesaplar Sistemi'ne göre yapılıyor bütün bu hesaplamalar. Türkiye'nin bu hesapları doğru yaptığı net bir şekilde bilinmektedir." diye konuştu.

"Ekonomik saldırılar neticesinde böyle bir rakam ortaya çıkmıştır"

Çelik, AK Parti iktidarlarından önceki CHP zihniyetine yakın partilerin iktidar ortağı olduğu dönemde enflasyon oranının yüzde 120 düzeyinde seyrettiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bizden önceki dönemde son 14 yılın ortalamasında enflasyon yüzde 70,3. Bizde ise 16 yılın ortalamasını aldığınız zaman yüzde 9,54. Yani biz yüzde 70'ten yüzde 9,54'e indirmişiz. AK Parti hükümetleri döneminde enflasyon çoğu kez de tek rakamlara gelmiştir. 2018 yılında yüzde 20,3 gibi rakam var. Karşı karşıya kaldığımız ekonomik türbülans, herkesin gözü önünde gerçekleşen ekonomik saldırılar neticesinde böyle bir rakam ortaya çıkmıştır. Ama AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda yüzde 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. CHP'nin zihniyet ikizi olan DSP ve SHP zamanındaki enflasyon rakamları, Türkiye'nin en büyük enflasyon rakamlarının ortaya çıktığı zamanlardır."

Karşılarında futbolla bile kavga eden bir CHP olduğuna değinen Çelik, "Keşke CHP bu negatif gündem oluşturmak için sarf ettiği çabayı Türkiye'nin hayrına, siyasi ve ekonomik reformların yapılması için, Türkiye'nin geçmişin kalıntılarından kurtulup daha yeni alanlara kavuşması için harcamış olsaydı o zaman daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı. Biz herhalde hiçbir zaman bunu görmeyeceğiz." dedi.

"PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini apaçık biliyorlar"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki Amerikan heyeti ile yapılan görüşmenin toplantıda ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Kalın, şöyle konuştu:

"Bu mesele her MKYK ve MYK toplantısında gündem oluyor. Doğal olarak Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından bir tanesidir. Suriye'de ortaya çıkan tablo, siyasi olarak, ekonomik olarak, göç meselesiyle ilgili olarak, insani olarak ve sosyal olarak bütün alanları etkilemektedir. Türkiye, bu alanları hakkaniyete uygun olarak, yüksek bir performansla yönetmeye çalışmaktadır. Bugün de MKYK toplantısında bu konu konuşulmuştur. Kuşkusuz karşımızdaki kişilerin mevkilerine baktığımızda hakim olduklarını düşündüğümüz dosyaları söz konusu ettiğimizde ortaya çıkan açıklamaları son derece yadırgadığımızı söylemek isterim. Bunlar bilmemekten kaynaklanan açıklamalar değildir bize göre, bunlar kasıtlı açıklamalardır. Yani esasında Pompeo da Bolton da PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini, bir terör örgütü olduğunu apaçık bir şekilde bilmektedir. Afganistan'da geçmişte belirli terör örgütleriyle mücadele etmek için nasıl başka terör örgütleriyle iş birliği yapıldıysa ve bunun olumsuz sonuçları Afganistan üzerinden etrafı saran bir olumsuz hava oluşturduysa, arkasından gelen bir göç dalgası söz konusu olduysa ve halen bitmeyen bir sorunlar zinciri devam ediyorsa aynı maalesef hatayı yine tekrarlıyorlar.

Dolayısıyla 'biz bilmiyorduk, biz öyle düşünüyorduk' gibi bir yaklaşım söz konusu olduğunu zannetmiyorum, çok iyi biliyorlar. Burada net bir tablo vardır; Türkiye Cumhuriyeti bir NATO müttefikidir. ABD'nin aklına 'müttefik' denilince bu bölgede ilk Türkiye'nin gelmesi gerekir ama terör örgütünden DEAŞ'a karşı 'müttefiklerimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır. Bu NATO üyesi olarak Amerikan siyasi ve güvenlik düşüncesinde bir kırılma noktasıdır."

"DEAŞ'a karşı mücadele ediyor" diye silah verilen kesimlerin hem Kürtlere hem Araplara zulmettiğini hem de başkalarına ait topraklar üzerinde küçük devletçikler kurmaya çalışarak bir gasba imza attığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunlara bu imkanları verenler aslında Suriye'de daha büyük etnik ve bölgesel çatışmaların ortaya çıkmasını tetiklediler. Suriye'deki olumsuzlukta yanlış yöntemlerin de katkısı vardır. Şunu unutmamak gerekir ki hiç kimse ama hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir diyebilirim. Bunu geçmişte Irak'ta gördük. Kobani'deki günleri hatırlayın. Burada bir parti, Kobani meselesini istismar ederken, o sırada PKK/PYD/YPG o bölgeye yardıma gidenleri bile oraya sokmayarak, sırf propaganda malzemesi olsun diye o insanları ölümle karşı karşıya bırakırken sadece bir gün içerisinde Türkiye 100 bin Kürt kardeşimizi kendi topraklarına almıştır."

(Sürecek)

Kaynak: AA