AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'li generalin Münbiç açıklamalarına ilişkin, "Bizim muhatabımız ABD'li bir general değil, bizim muhatabımız bizzat siyasetin kendisidir." dedi.

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Mutabakat Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Ünal, komisyonun sadece ittifak konusunu değil bütün uyum yasalarının tamamına yakınını birlikte değerlendirip bu değerlendirmeler sırasında alınan kararları ve komisyonun çalışmalarını genel başkanlara sunmaya devam edeceğini söyledi.

Selim Temurci'nin AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını hatırlatan Ünal, "Bugüne kadar hizmetlerinden dolayı İstanbul İl Başkanımız sayın Selim Temurci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün ataması yapılan yeni il başkanımız sayın Bayram Şenocak'a da yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.

Ünal, bugüne kadar 47 il ve 835 ilçede kongrelerin tamamlandığını ifade ederek, bütün kongreleri nisana kadar tamamlamayı planladıklarını, olağan kongreyi ise 12 Eylül 2018'de yapmayı düşündüklerini söyledi.

Milli Mutabakat Komisyonundaki üyelerin genel başkanlarla bir görüşmesinin olup olmadığının sorulması üzerine Ünal, her iki siyasi partinin komisyon başkanlarının her toplantıdan sonra genel başkanlarını bilgilendirdiğini belirtti. Komisyonun AK Parti'li Başkanı Mustafa Şentop'un, MHP'nin komisyon başkanı Mustafa Kalaycı'nın her toplantı sonrasında genel başkanları bilgilendirdiklerini ifade eden Ünal, "Sayın genel başkanların önümüzdeki süreçte planlanmış bir görüşmesi şu an için söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bir soru üzerine Ünal, görüşmenin bir nezaket ziyareti çerçevesinde geçtiğini söyledi.

Samimi bir ortamda karşılıklı Türkiye'nin gündemine dair bazı değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Ünal, Karamollaoğlu'nun uyum yasalarına ilişkin raporlarını da ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu ifade etti. Ünal, görüşmede Türkiye'nin gündemindeki temel meselelerin de ele alındığını ancak ittifak konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.

Muhtarların seçilme şartlarında düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de Ünal, diploma şartı gibi bir düzenleme ve değişikliğin konuşulmadığını söyledi. Muhtarlara ilişkin de mevcut yasada değişikliğe dair bir değerlendirmenin yapılmadığını dile getiren Ünal, "Yerel seçimlere ilişkin 18 yaş aynı şekilde tek zarf, tek sandık bunlar üzerinde bir mutabakat sağlandı. Diğer hususlar henüz değerlendirilme aşamasında." dedi.

"Avrupa Birliği ile vizeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine bu konuda bir uyum yasası gelmesi bekleniyor mu?" sorusu üzerine ise Ünal, bununla ilgili bu konuda Meclise sevk edilmesi beklenen bir düzenlemenin olmadığını söyledi.

ABD'li generale cevap

AK Parti Sözcüsü Ünal, ABD'li generalin Münbiç konusunda yaptığı ve bugün gazetelere yansıyan açıklamasının sorulması üzerine önceliklerinin Türkiye için tehdit oluşturan her yer olduğuna dikkati çekti.

"Terör hedeflerinin kaynağı her neresi olursa olsun, bu ister Cerablus, ister El Bab, ister Afrin, ister Münbiç, ister Ayn el-Arap, her neresi olursa olsun bizim için tehdit oluşturan terör kaynağı neresiyse o terörü kaynağında yok etme kararlılığımız, bizim milletimize verdiğimiz sözün gereğidir." açıklamasını yapan Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bizim muhatabımız ABD'li bir general değil, bizim muhatabımız bizzat siyasetin kendisidir. Önümüzdeki günlerde bildiğiniz gibi hem McMaster hem Tillerson hem Savunma Bakanı Mattis Türkiye'ye gelecekler ve muhataplarıyla yani Cumhurbaşkanı Sözcümüz sayın İbrahim Kalın'ın McMaster ile yapacağı görüşmeler, aynı şekilde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Tillerson'la yapacağı görüşmeler ve Milli Savunma Bakanımız sayın Nurettin Canikli'nin yapacağı görüşmeler çerçevesinde, bu görüşmelerin sonucudur bizim için dikkate alınması gereken."

Yerel seçimlerde tek zarf açıklamasını biraz açması istenen Ünal, yerel seçimlerde hem belediye başkanı, hem belediye meclisi ve diğer unsurların tek bir zarfta, bu zarfların da tek bir sandıkta toplanmasını kastettiğini söyledi.

