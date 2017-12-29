AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası söylemi, üslubu, stratejisi, sistematik olarak yürüttüğü bu siyaset biçimi, artık milletimizin vicdanını kanatmaktan öte, adeta bir ihanet noktasına gelmiş durumdadır." dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Toplantıda bu yılın genel bir değerlendirmesini yaptıklarını belirten Ünal, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla hükümet sistemi değişikliğine gidildiğini ve 21 Mayıs'ta AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdiğini hatırlattı.



Halk oylamasında alınan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin başına genel başkan olarak döndüğünü kaydeden Ünal, bu süre zarfında ciddi bir değişim ve yenilenme sürecine girildiğini dile getirdi.



Türkiye'nin 15 Temmuz'un yaralarını sarmaya devam ettiğini vurgulayan Ünal, FETÖ ile mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü anlattı.



Vatandaşların güvenliğini sağlamaya dönük terör örgütleri, çeteler, mafya ve uyuşturucu tacirleriyle de etkin mücadele yürütüldüğüne dikkati çeken Ünal, Ortadoğu'da yaşanan olayların, hem sınır güvenliği hem de hava savunması için acil ve öncelikli hale geldiğini belirtti.



Bu sebeple 2017'de savunma alanında Türkiye'ye yönelen tehdit ve riskleri yönetmek, milli ve yerli savunma kapasitesini artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla önemli adımlar attıklarını belirten Ünal, birçok roket sistemini, kısa menzilli füzeler ve bu sistemlerin geliştirilmesi ile bir hava savunma sistemi oluşturmak için Türkiye'nin ilk kez hava savunma sistemi konusunda anlaşma yaptığını anımsattı.



Ünal, S 400'lerin alımının tamamlandığını ve kredi anlaşmasının imzalandığı bilgisini vererek, HÜRKUŞ uçaklarının prototipinin geliştirildiğini ve seri üretim aşamasına gelindiğini kaydetti.



"Ekonomide beklentilerin çok üzerinde bir başarı sergilendi"



Türkiye'nin 2017 yılında dünyanın en büyük yenilenebilir enerji konusunda üretim merkezlerinden birisi haline geldiğini ifade eden Ünal, "Bu alanda 2017 yılında dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali ihalesi gerçekleştirildi. Bu sayede enerji birim fiyatı 20 sentten, 6,99 sente düştü. Aynı zamanda panel fabrikası da Türkiye'de kurulmakta. Dünyanın en büyük rüzgar santrali ihalesi, Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu sayede de 11 sentten 3,48 sente düştü." diye konuştu.



Ekonomi alanında beklentilerin çok üzerinde bir başarı sergilendiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:



"Reel ekonomimiz, uluslararası alanda bizi en ön sıralara taşıdı. İlk 9 ay büyümemiz yüzde 7,4, üçüncü çeyrek büyümemiz yüzde 11,1. G20, AB ve OECD ülkeleri arasında Türkiye, büyümede birinci oldu. Son çeyreği de büyümeyle kapatmayı bekliyoruz. İhracatta ciddi bir artış sağladık. 143 milyar dolara ulaştık. Bu değer, geçen yılın 12'nci ayında gerçekleştirmiş olduğumuz bir değer. 158 milyarla 2017'yi tamamlamayı bekliyoruz. 2017'de, istihdamda çok iyi bir performans gösterdi Türkiye. 2016-2017 dönemleri itibarıyla 1 milyon 233 bin ilave istihdam oluşturduk.



Özellikle genç istihdamda Türkiye, çok ciddi bir başarı sağladı. Avrupa ile mukayese edildiğinde Türkiye, çok ciddi anlamda genç nüfusa dönük istihdam oluşturmuş durumda."



"Erdoğan'ın çok büyük bir emeği ve katkısı var"



"Finansal piyasalarda zaman zaman dalgalanmalar olsa da güven ve istikrar ile Türkiye yoluna devam ediyor." ifadelerini kullanan Ünal, 2018 yılında yüzde 5,5 büyüme, 170 milyar dolara ulaşan ihracat hedefleri olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği istihdam seferberliğinin süreceğini vurgulayan Ünal, bütün bunlarda Erdoğan'ın çok büyük emeği ve katkısı olduğunu söyledi.



Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılındaki seyahatlerinde 144 bin kilometre katederek, dünyanın etrafını dört kez dolaşacak kadar yol yaptığını belirterek, "Yılın ilk yurt dışı ziyareti, Tanzanya'ya gerçekleşmiş. Toplam 22 devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirmiş. 10 yabancı hükümet başkanını kabul etmiş. Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca uluslararası organizasyonlara katılan Sayın Cumhurbaşkanımız, 42 programda katılımcılara hitap etmiş." şeklinde konuştu.



"Birleşmiş Milletlerde tarihi bir sonuç alındı"



Kudüs konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, uluslararası arenada yürütülen etkin diplomatik çabaların sonuç verdiğini dile getiren Ünal, Birleşmiş Milletlerde tarihi sonuç alındığını hatırlattı.



Ünal, Fırat Kalkanı Harekatı'yla Kilis'ten Şanlıurfa, Gaziantep'e kadar bölgenin güvenliğinin sağlandığını, Suriye Astana süreci ve sonrasında Soçi Zirvesi'nde Suriye'de ateşkes noktalarının sağlanması ve kalıcı barış görüşmelerin başlamasının önünün açıldığını, siyasi çözümün gerçekleştirilebilirlik noktasına geldiğini söyledi.



Katar konusunda Türkiye'nin aktif rol oynadığını, Körfez'deki krize ciddi anlamda müdahale ettiğini kaydeden Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan, Çad, Tunus ziyaretiyle, Türkiye'nin 2017 yılında Afrika konusunda önemli adımlar attığını, Afrika'yı üs haline getiren FETÖ ile ilgili çok ciddi mesafe katedildiğini vurguladı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinin önemine değinen Ünal, Suudi Arabistan Kralı ile yapılan görüşmelerin son derece olumlu hava içinde gerçekleştiğini anlattı.



"Bir ihanet noktasına gelmiş durumda"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında, "Köprüde linç edilen askerlerin haklarının aranması lazım." sözlerinin hatırlatılması üzerine Ünal, şunları kaydetti:



"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası söylemi, üslubu, stratejisi, sistematik olarak yürüttüğü bu siyaset biçimi, artık milletimizin vicdanını kanatmaktan öte, adeta bir ihanet noktasına gelmiş durumda. 15 Temmuz'u önce 'kontrollü darbe' olarak nitelendiren, sonra 'tiyatro' olarak nitelendiren, sonra 'öngörülmüş ama önlenememiş darbe' diye nitelendiren, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için her türlü dili ve söylemi kullanan, FETÖ ağzıyla konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de 15 Temmuz'un kahramanlarını itibarsızlaştırmak için kendi kulağına fısıldananları paylaşıyor. Kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu, adeta kendini getirenlere bir diyeti ödemektedir."



(Sürecek)