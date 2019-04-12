AK Parti Mkyk Toplandı
AK Parti MKYK, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti MKYK, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde Türkiye genelinde alınan sonuçların masaya yatırılacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarından detaylı bilgi alacak. Toplantı sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyor.
MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin AK Partili meclis üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA