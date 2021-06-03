AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel...
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AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel...

AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel...
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)
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AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel... - Haberler
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