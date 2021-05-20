AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması

AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bizim Filistin'i unutmamız, yalnız bırakmamız mümkün değil.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bizim Filistin'i unutmamız, yalnız bırakmamız mümkün değil. Çünkü bizim tarihimiz hatta kaderimiz bir." dedi.

Turan, Meclis'te beraberindeki yaklaşık 50 AK Parti milletvekiliyle basın toplantısı düzenledi.

Son 10 yılda 46'dan fazla gazetecinin İsrail tarafından katledildiğini hatırlatan Turan, "Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran başta Anadolu Ajansı'mız olmak üzere tüm basın çalışanlarının can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Terörist İsrail, işgal ettiği topraklarda gazetecileri yaralayıp öldürerek susturabilir ama hakikatleri asla saklayamaz." diye konuştu.

İsrail'in, uluslararası hukuku çiğneyerek silahsız masum sivillere, hastanelere, okullara, mabetlere saldırdığını ve savaş suçu işlediğini belirten Turan, "Siyonist rejim, her gün yeni bir işgalle Filistin topraklarında habis bir ur, ölümcül bir virüs gibi yayılıyor, Filistin'i kemiriyor, İslam dünyasını yayılmacı politikalarıyla tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Turan, İsrail'in acımasız şiddetine karşı vicdanı olan herkesin sokaklarda protesto gösterileri yaparken, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, bu duruma kayıtsız kalmasını ibretle izlediklerini söyledi.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu öncülüğünde Kudüs sevdalısı milletvekilleriyle, 400 yıl o topraklarda adalet ve merhametle hükmeden, huzur ve barışı sağlatan bir milletin Meclisinden bu hain saldırıları en sert şekilde kınadıklarını vurgulayan Turan, "İsrail aleyhine getirilen her önergeyi engelleyen veya reddeden ABD, İsrail'in işlediği her zulmün ve suçun en büyük ortağıdır." dedi.

Filistinlilerin zulüm altında nefes alamadığına işaret ederek, müdahale edilmezse çok geç olacağı çağrısında bulunan Turan, "Yapılan saldırılardan sonra ekranlara yansıyan o masum bebeklerin, çocukların kadınların parçalanmış cesetleri, karaya oturan balinalardan, balçığa batan kuşlardan daha mı değersiz?" diye sordu.

Dünya liderlerine seslenen Turan,"İsrail, başta Gazze olmak üzere Filistin kentlerine kalleşçe yaptığı hava saldırılarını, bombardımanlarını ve askeri operasyonlarını acilen ve derhal durdurmalıdır. Filistin halkının topraklarındaki her türlü işgal, ilhak, haksızlık ve adaletsizlikler son bulmalı, siyonist Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemleri engellenmelidir. İsrail'e karşı derhal ortak tavır alınmalı, yaptıklarının hesabı sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasına her zaman sahip çıktığını söyleyen Turan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Kudüs kırmızı çizgimizdir. 84 Milyon tek yürek olarak, tek yumruk olarak Kudüs nöbetindeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Basın toplantısında, boyunlarına taktıkları Filistin atkısıyla gelen milletvekilleri, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Zulme karşı omuz omuza", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail'in zulmüne sessiz kalma" yazılı pankartlar açtı.

AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisine yanıt: Ne yapalım, alkış mı tutalım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisine yanıt: Ne yapalım, alkış mı tutalım?
Erdoğan: '(Filistin'de) Herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor.'
Erdoğan: "(Filistin'de) Herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor."
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Ben Affleck Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 17:03:01. #1.11#

title