AK Parti Milletvekillerinden Araban'a ziyaret AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak Araban ilçesinde firik yapan üreticileri ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak Araban ilçesinde firik yapan üreticileri ziyaret etti.

Milletvekilleri beraberindeki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile birlikte ilçenin meşhur ürünlerinden sarımsak ve yeşil buğday başaklarının ateşte kavrulmasıyla elde edilen firiğin hasatına katıldı.

Şahin, üreticilere verdikleri tohum ve tarım ürünleri desteğine değinerek, çiftçileri kalkındırma projelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Çiftçilerle bir araya gelen heyet, ilçedeki bir dizi ziyaretin ardından partililerle istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA