AK Parti Milletvekilleri Yıldız'ı Ziyaret Etti
AK Parti Adana milletvekileri Necdet Ünüvar ve Tamer Dağlı, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ı ziyaret etti.
AK Parti Adana milletvekileri Necdet Ünüvar ve Tamer Dağlı, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret etti.
Adana Emniyet Müdürü olarak yaklaşık 2.5 hafta önce göreve başlayan Yıldız'ı ziyaretler devam ediyor. Yıldız'ı bugünde Adana AK Parti Milletvekilleki Necdet Ünüvar ve Tamer Dağlı ziyaret etti.
Milletvekilleri Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi. Yıldız ise Adana'nın huzur ve güvenliğinin sağlanması yolunda ellerinden gelen gayreti göstermeye kararlı olduklarını söyledi. - ADANA