AK Parti milletvekilleri Yavuz ve Bekle Şırnak'ta açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu
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AK Parti milletvekilleri Yavuz ve Bekle Şırnak'ta açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Yavuz ve Bekle Şırnak'ta açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yavuz ve Bekle, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu şubelerinin açılışına katıldı.

Yavuz, Cizre'nin Cudi Mahallesi Sanat Sokağındaki açılışta yaptığı konuşmada, İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırıyı kınadığını, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ı da rahmetle andığını söyledi.

Yapılan saldırının toplumun sinir uçlarını tahrik etmek için sinsice planlanan bir hareket olduğunu dile getiren Yavuz, şöyle dedi:

"Duam odur ki ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman daim olsun. Bu ve bunun gibi hain planlar inşallah boşa çıkacaktır."

Yavuz, arıcılıkla uğraşan çiftçilerin daveti üzerine Şırnak'a geldiklerini belirterek, Cizre ve Silopi'de arıcılarla bir araya geldiklerini ve taleplerini aldıklarını söyledi.

Bölgenin çok verimli toprakları olduğunu ifade eden Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimiz bu topraklarda barış ve huzuru yaşayacağız. Millet olarak görevimizi yerine getireceğiz ki çocuklarımızı iç ve dış hainlere karşı koruyabilelim. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadim topraklarımız, vatandaşlarımızın ekip biçtiği, çocuklarımızın korkmadan okula gönderildiği, hakkını her vatandaşımız gibi arayabildiği kimliğe kavuştu."

İzmir Milletvekili Bekle de kentte büyük bir misafirperverlikle karşılaştıklarını, bunu asla unutmayacaklarını ifade etti.

İzmir'in yolları ile Şırnak'ın yolları arasında hiçbir farkın olmadığını gördüklerini anlatan Bekle, "Yapılan hizmetlerle İstanbul'da bugün ne varsa Şırnak'ta da artık o var." dedi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu da Cizre'de son 2 yıl içerisinde 500 iş yerinin açılış ruhsatını imzaladığını söyledi.

Huzura sahip çıktıkları takdirde iş ve istihdamın olacağını belirten Sinanoğlu, "Artık Cizreliler huzuruna sahip çıkıyor. 4 yıl önce yaşananlardan en büyük zararı yine buradaki insanlar gördü. Cizreliler artık buna müsaade etmiyor." ifadesini kullandı.

Arıcılık Federasyonu Genel Başkanı Sarıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik ve İbrahim Halil Erkan da açılışta bir konuşma yaptı.

Açılışların ardından Cizre ve Silopi Kaymakamlığı ile AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret eden AK Parti Milletvekilleri Yavuz ile Bekle, daha sonra Silopi'nin Ziristan köyünde kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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