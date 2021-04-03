AK Parti milletvekilleri Ünal ve Güneş'ten köy ziyareti
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AK Parti milletvekilleri Ünal ve Güneş'ten köy ziyareti

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
AK Parti milletvekilleri Ünal ve Güneş'ten köy ziyareti

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinin Harmancık köyünü ziyaret etti.

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinin Harmancık köyünü ziyaret etti.

Harmancık köyü muhtarı Ahmet Korkmaz ve köylülerle bir araya gelen Ünal ile Güneş, köyün ihtiyaç ve taleplerine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, çevre köylerin muhtarları ile köy sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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