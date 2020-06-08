AK Parti milletvekilleri Özel ve Çelik, Yayladağı'nda üreticilerle buluştu AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı'nda çilek ve mantar üreticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı'nda çilek ve mantar üreticileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Tahir Yılmaz ile bir süre sohbet eden milletvekilleri, daha sonra Yayladağı Barajı'nda inceleme yaptı.

İlçe merkezindeki çilek bahçelerini de gezen Özel ve Çelik, burada üreticilerle görüştü.

Milletvekili Çelik, buradaki açıklamasında, sulama kanalındaki sorunla ilgili yapılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Kanaldaki kayıp ve kaçakların önlenmesi için gerekli ödeneğin çıktığını belirten Çelik, "Kanalın onarımı için 3,5 milyon liralık ödeneğimiz hazır. Önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak. Üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Ziyaretlerde, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen de hazır bulundu.

Kaynak: AA