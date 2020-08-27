AK Parti milletvekilleri Midyat'a geldi
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AK Parti milletvekilleri Midyat'a geldi

AK Parti milletvekilleri, Midyat'a geldi.

AK Parti milletvekilleri Midyat'a geldi
27.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:51

AK Parti milletvekilleri, Midyat'a geldi.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demir Kaya, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve 27. dönem Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahi'i ziyaret etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, belediye başkanı Veysi Şahin'in çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek, "Göreve geldiği günden bu yana birçok başarılı projeye imza attı. Başkanımız azmi ve çalışkanlığı ile gerçekten övgüyü hak ediyor." dedi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, milletvekillerini Midyat'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğu söyledi.

Kaynak: AA

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