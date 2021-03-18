AK Parti milletvekilleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM...
18.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:34
AK Parti milletvekilleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekilleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu