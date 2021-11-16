AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun...

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun...

AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.

 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk yorum: Kendi iradesiyle gerçekleşti

AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk yorum: Kendi iradesiyle gerçekleşti

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title