AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun...
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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