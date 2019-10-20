20.10.2019 10:41

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti milletvekilleri, Arpaçay'da vatandaşlarla bir araya geldi.



Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı'yı ilçe girişinde Başkan Erçetin Altay, karşıladı.



Başkan Erçetin Altay, daha sonra ilçe merkezine geçen milletvekilleri burada yapılan Aylan Bebek Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi. Milletvekili Arslan ve Kılıç, uzun süre çocuklarla parkta zaman geçirdi. Milletvekilleri çocukların park sevincine ortak oldu.



AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Tabi Ankara'dan iki milletvekilinin imkan getirmesi önemli buna hiç şüphe yok. Ancak bu imkanı burada hizmete çevirmek, onu takip edecek birileri gerekiyor. Mülki idare olarak valimiz, kaymakamımız, Kars ve ilçelere gelen bütün işleri takip ediyorlar. Özel İdareye getirdiğimiz kaynağı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Genel Meclisi Başkanımız ve üyeleri tarafından doğru takip edilmesi, doğru kullanılması, doğru uygulanması da en az onun kadar önemlidir. Sizler adına hem işleri takip ediyorlar" dedi.



Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Arpaçay'a yapılan yatırımlarda her zaman bizlere destek olan 65. Dönem Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan 'a, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç'a, Kardeş Kent protokolü kapsamında Arpaçay'a yapılan çalışmalarda desteğini, güler yüzünü esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, İl Başkanı Adem Çalkın'a teşekkür" ederim diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Belediye Başkanı Erçetin Altay, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Gülyüzü Köyü'nün sıcak asfalt yolunun açılışını yaptı. - KARS

Kaynak: İHA