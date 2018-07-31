AK Parti Milletvekili Yurdunusven Bedelli Askerlikle İlgili Konuştu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulunarak, "1 Ocak 1994 tarihinden önce doğan ve askerliğini yapmayan tüm vatandaşlar 15 bin TL gibi bir bedelle 21 gün karşılığında askerliğini tamamlayabilecek. 15 bin TL de sadece zenginlerin değil herkesin faydalanabilmesi için çıkarılan bir bedeldir" dedi.

AK Parti İl Başkanlığında vatandaşlarla buluşan Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Bedelli askerliği bazı vatandaşların yanlış değerlendirdiğini belirten Milletvekili Yurdunuseven, "Seçimlerden sonra mecliste hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. 15 bin lira bedelle 21 gün karşılığında bedelli askerlik çıkıyor. '15 bin lira askerliğin bedeli midir' diye düşünenler var. 5 bin lira sadece zenginlerin değil, herkesin faydalanabilmesi için çıkarılan bir bedeldir. Milli Savunmadan askeri anlamda bir talep yoktu. Bu gerekliydi ve bunun için çalışmalar yapılmıştı zaten. Ne kadar askere ihtiyacımız var, ne kadar bekleyen kişi var bunlar araştırılıp çalışmalar yapılmıştı. Bu sonucunda 01 Ocak 1994 tarihinden önce doğan tüm vatandaşlarımız için askerliğini yapmamışsa 15 bin lira gibi bir bedelle 21 gün karşılığında askerliğini tamamlayabilecek. 21 gün askerliği ben önemsiyorum. Çünkü 21 gün disiplin altına girmek, askeri forma giyip atış yapmak her Türk askeri için yapılması gereken bir görevdir" dedi.

"3 yıl OHAL'in yetkileri devam edecek"

OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili de konuşan Yurdunuseven, 18 Temmuz tarihi itibariyle OHAL'in kaldırıldığını söyleyerek, OHAL yetkilerinin 3 yıl boyunca süreceğinin altını çizdi. Bu yetkilerin tedbir amaçlı gerekli olduğunun belirten Yurdunuseven, "18 Temmuz itibariyle bildiğiniz gibi OHAL kalkmıştı. Bu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Burada valilere, komutanlara yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. 3 yıl müddetçe OHAL'in yetkileri olan bir sistem devam edecek. Bu da gerekliydi. Zaten OHAL olduğu dönemde bile Türkiye'de hiçbir şekilde hissedilmedi. Dolayısıyla biz normal hayatımızı sürdürüyorduk. Hiçbir sıkıntı yoktu. Buda tedbir için konmuş bir yasadır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR