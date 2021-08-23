AK Parti Milletvekili Yayman: "Reyhanlı Barajı'nda şu an 60 milyon metreküp su var"
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AK Parti Milletvekili Yayman: "Reyhanlı Barajı'nda şu an 60 milyon metreküp su var"

AK Parti Milletvekili Yayman: 'Reyhanlı Barajı'nda şu an 60 milyon metreküp su var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, CHP milletvekillerinin 'Reyhanlı Barajında su yok, baraj bitmedi' eleştirilerine Reyhanlı Barajı'ndan yanıt verdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, CHP milletvekillerinin 'Reyhanlı Barajında su yok, baraj bitmedi' eleştirilerine Reyhanlı Barajı'ndan yanıt verdi. Reyhanlı Barajı'nda açıklama yapan Yayman, "Baraj orada su orada. Ben vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Reyhanlı Barajı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Şu an barajımızda tam 60 milyon metreküp su var"

Milletvekili Yayman, CHP milletvekillerinin 'Reyhanlı Barajı'nda su yok, baraj sus tutmadı' iddialarını hatırlatarak, "Ben bugün burada tüm milletimize göstermek istiyorum. Burası Reyhanlı Barajı. Bizim ovamıza can verecek olan ve Türkiye'nin en önemli barajlarından bir tanesi. Türkiye'nin en uzun gövdeli barajı tam 9.2 km ve bu barajın yüksekliği 20 metre ve bu baraj 480 milyon metre küp su tutacak. Bu barajımızın suladığı alan ise 580 bin hektar alanı sulayacak. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi ve onun milletvekilleri 'Reyhanlı Barajı bitmedi' diyor ben onlara ve tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Gelin bu barajın bitip bitmediğini yerinde görün. Şu an barajımızda tam 60 milyon metreküp su var ve biz bu suyu çiftçilerimize vermek için mücadele ediyoruz" dedi.

Barajda su olduğunu eksik olan kısmının barajın yer altı sulama sistemlerin yapılması gerektiği bununla ilgili de TOKİ tarafından ihalelerin yapıldığının altını çizen Yayman, "Tabulaştırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu sulama sistemleri de tamamlanacak ve biz inşallah çiftçimize bu suyu vereceğiz. Bir önemli konuda Reyhanlı Barajı bir nehir üstünde olan barajlardan birisi değil Reyhanlı Barajını besleyen 2 tane kanal var. Bir tanesi Afrin kanalı diğeri de Karasu kanalı. Afrin kanalı bildiğiniz gibi her sene taşıyordu ve 200 bin dekar su altında bırakıyordu. Reyhanlı Barajı'nın yapılmasıyla beraber taşkını da önlemiş olacağız ve bu gördünüz 60 milyon metreküp su Afrin kanalından geldi. Suyu tuttuk. inşallah önümüzdeki yıl da biz Karasu kanalını tamamlayacağız ve Reyhanlı Barajını tam kapasiteyle çalıştırmaya başlayacağız" diye konuştu.

"Baraj orada su orada. Ben vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum"

Yayman, vatandaşlara çağrıda bulunarak, her zaman üreten, çalışan çiftçinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu baraj bitmedi diyenlere de gelip barajı görmelerini istiyorum. Bu memlekete hayırlı işe karşı olan geçmişte boğaz köprüsüne karşı olan, Kanal İstanbul'a karşı olan, oto yollara karşı olan, nükleer santrallere karşı olan, CHP zihniyeti bugün barajla ilgili konuşmaktadır. Biz bunları doğru bulmuyoruz milleti kandırmayı, milleti aldatmaya yönelik tavırları doğru bulmuyoruz. Bu barajdan su verilmiyor denilse bunu anlarız. Bir an önce vatandaşlarımıza su verilsin denilse anlarız. Ama 'baraj bitmedi' demek akla aykırı, mantığa aykırı. Bunun ispatı çok açık. Bakın ben barajı göstermek istiyorum. Baraj orada su orada. Ben vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum" dedi. - HATAY

AK Parti Milletvekili Yayman: 'Reyhanlı Barajı'nda şu an 60 milyon metreküp su var'
AK Parti Milletvekili Yayman: 'Reyhanlı Barajı'nda şu an 60 milyon metreküp su var'
AK Parti Milletvekili Yayman: 'Reyhanlı Barajı'nda şu an 60 milyon metreküp su var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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