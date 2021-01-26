AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu

26.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:12
AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Karapınar, ilk ziyaretini partisinin Ödemiş İlçe Teşkilatına gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı Muhammet Şen ve partililerle bir araya gelen Kırkpınar ardından Ödemiş Süt Birliği ile İzmir Damızlık Birliğini ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırkpınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretleri sık sık gerçekleştiremediklerini belirtti.

AK Parti'nin vatandaşlara hizmet üretmek için aralıksız çalıştığını ifade eden Kırkpınar, "Gecemizi gündüzümüze katarak 18 yıldan beri çalışmalarımızı ciddi anlamda gerçekleştiriyoruz. Budan sonra da inşallah gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizler her sektörde her alanda, tarımdan sanayiye iç politikadan dış politikaya bütün alanlarda, bütün sektörlerde devrim niteliğinde gelişmeler ve yenilikler gerçekleştirdik." dedi.

Ödemiş, Kiraz, Beydağ bölgesinde çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Kırkpınar, "Burada üreticilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını dinliyoruz. Devletimizin tarım ve hayvancılıkla ilgili politikalarını çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Özellikle 18 yıl önce Türkiye'deki canlı hayvan sayısı ve süt üretimiyle bugünkü süt üretiminin karşılaştırdığımızda yüzde 200, yüzde 300 oranında çok ciddi anlamda bir artışlar var. Küçük ve büyükbaş hayvan sayımızla ilgili kıyaslama yaptığımızda çok ciddi anlamda yüzdesel olarak büyük artışlar var. Kırmızı et üretimimiz yine büyük oranlarda artışlar gösteriyor. Tarımın ve hayvancılık alanında geçmişle kıyas kabul edilemeyecek oranda büyük artışlar gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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