AK Parti Milletvekili Tin 'Yeşil vatanı'mızı koruyalım' çağrısında bulundu

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabaları ile söndürüldü.

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabaları ile söndürüldü. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda meydana gelen yangına bölgeye yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar ekiplere ihbarda bulunurken diğer yandan ise kazma, kürek ve tarım arazilerini sulamak için kullandıkları su tankerleriyle bölgeye gitti. Yangında itfaiye ve orman ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede yayılmadan kontrol altına alındı. 15 itfaiye, 7 arazöz, 50 işçi ve onlarca vatandaşın müdahale ettiği ormanlık alanda 1,5 hektarlık alanın zarar gördü. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Bölgede bulunan itfaiye ve orman ekiplerinden bilgi alan Milletvekili Şahin Tin, küreği eline alarak yanan alanla ilgili vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Şahin Tin; "Pamukkale ilçemizin Cankurtaran mevkiinde çıkan yangın alanındayız. Çok şükür yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Canlarını hiçe sayarak alevlerle mücadele eden yangın savaşçılarımıza minnettarız. Allah sizden razı olsun. Yeşil vatanı'mızı koruyalım" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı