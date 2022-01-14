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AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan'da muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan'da muhtarlarla bir araya geldi
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan'da muhtarlarla buluştu.

KOZAN, ADANA (AA) - Ak Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan'da muhtarlarla buluştu.

Dağlı, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, 3 Ocak'ta ihalesi tamamlanan yeni adliye binasının yapımı için askı sürecinin sürdüğünü, bu sürenin ardından yapım aşamasına geçileceğini belirtti.

Dağlı, Kovid-19 salgınının tüm dünyada etkili olmasına karşın Türkiye'nin yatırım ve savunma sanayisiyle ülkeler arasında yükselen güç olmaya devam ettiğini bildirdi.

Dağlı'nın ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de yer aldı.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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