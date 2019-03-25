AK Parti Milletvekili Sofuoğlu'nun, Bangkok'ta Saati Çalındı

AK PARTİ Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milli sporcularla birlikte dünya şampiyonası için gittiği Bangkok'taki havalimanında, kendisi için özel olarak üretilen ve manevi değeri bulunan saatinin çalındığını duyurdu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 12-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcularla birlikte giden AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, havalimanında üzücü bir olay yaşadı. Kenan Sofuoğlu, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü bir firma tarafından kendisi için özel olarak üretilen ve dünyada sadece 100 tane bulunduğunu belirttiği manevi değeri yüksek olan saatinin çalındığını bildirdi.

Saatinin fotoğrafını da paylaşan Sofuoğlu altına ise "ÇALINDI !! Bu H... özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. H... Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı'nda çalındı!!! Umarım H... bulmam için bana yardım eder" ifadelerine yer vererek firmadan destek istediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sofuoğlu'ndan detay görüntüler (arşiv)

Sosyal medyadaki paylaşımı - Ankara

Kaynak: DHA