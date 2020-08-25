AK Parti Milletvekili Şimşek'ten Malazgirt Zaferi mesajı
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AK Parti Milletvekili Şimşek'ten Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Milletvekili Şimşek'ten Malazgirt Zaferi mesajı
25.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:09

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, herkesin bu topraklarda yüzyıllarca barış ve huzur içinde bir arada yaşadığını belirtti.

1071'de Malazgirt'te kazanılan büyük zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olduğunu kaydeden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak, tarihin akışına yön vermiştir. Aziz milletimiz, bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına sahip çıkmakta, daha parlak bir geleceğe ulaşmak için ilerleyişini sürdürmektedir. Ecdadımızdan miras kalan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı yüce hasletler, aziz milletimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğinin, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı vereceğinin güvencesidir. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

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