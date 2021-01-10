AK Parti Milletvekili Şimşek, gazeteciler ve idareciler gününü kutladı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, gazeteciler ve idareciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladıŞimşek, mesajında, üstlendikleri her görevi, her koşulda sürdürmeye çalışan basın çalışanlarının, bu görevlerini güvenilir, ilkeli ve tarafsız bir şekilde, başarıyla yerine...

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, gazeteciler ve idareciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Şimşek, mesajında, üstlendikleri her görevi, her koşulda sürdürmeye çalışan basın çalışanlarının, bu görevlerini güvenilir, ilkeli ve tarafsız bir şekilde, başarıyla yerine getirmelerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

İlin kalkınmasına, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlayan yerel basının büyük bir özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inandığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında bile görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ile habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakarca çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutlarım. 'Halka hizmet, hakka hizmettir' ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içinde ülkesine ve milletine hizmet etme bilinci ile çalışan mülki idare amirleri, devletimizin en köklü, en temel, en önemli yapı taşlarından biridir. Milletimizin birliği, beraberliği, huzuru, esenliği, refahı ve güvenliği, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitimi, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması, her alanda kapasite ve standartların yükseltilmesi ve benzeri pek çok konuda üstün özveri ve yüksek vazife bilinciyle çalışan idarecilerimizin, geçmişten bu güne kadar sayısız hizmetler sunmuş olup, bu hizmet yolculuğuna başarıyla devam etmektedir. Bu özverili mesleği fedakarca yürüten idarecilerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım