AK Parti Milletvekili Şeker'den Gölcük'te emekliler derneğine ziyaret

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şubesi'ni ziyaret etti.

Şeker, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun zamandır emeklilere yönelik çalışmalarının olduğunu belirterek, evi olmayan emekliler için TOKİ kanalıyla uygun fiyatlarla konut yapmak istediklerini söyledi.

Arazinin hazineye ait olmasının önemli olduğunu vurgulayan Şeker, "Çünkü özel arsanın kamulaştırması ev fiyatları için uygun olmaz. Bundan dolayı arsayı bedava TOKİ'ye tahsis etmeliyiz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Asgari ücret ile emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor." dedi.

Şeker'e, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen de eşlik etti.

Ziyarette, derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri

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