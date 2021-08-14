AK Parti Milletvekili Savaş: İnandığımız bu yolda nice güçlü yıllara ulaşacağımıza inanıyoruz
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AK Parti Milletvekili Savaş: İnandığımız bu yolda nice güçlü yıllara ulaşacağımıza inanıyoruz

AK Parti Milletvekili Savaş: İnandığımız bu yolda nice güçlü yıllara ulaşacağımıza inanıyoruz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti'nin kuruluşunun 20. Yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türkiye'ye çağ atlatan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor;

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti'nin kuruluşunun 20. Yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türkiye'ye çağ atlatan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor; ülkemizin demokrasisi, ekonomisi, kalkınması, güvenliği kısacası ekonomik ve sosyal refahı için gayret gösteren, ter döken, fedakarlık eden tüm dava arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

14 Ağustos 2001 yılında kurulduktan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşen 2002 genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, TBMM'de milletvekili sayısında büyük çoğunluğu elde ederek AK Parti'nin ek başına iktidara geldiğini kaydeden Mustafa Savaş, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye bugün, bölgesinde ve dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Öyle ki AK Parti, tarih sahnesinde çıktığı 2001'den bu yana girdiği her seçimden zaferle çıkmayı başarmıştır. AK Partili Türkiye, milletimizin iradesi ve son çeyrek asırda birbiri ardına hayata geçen, gururumuz olan yüzyılın projeleriyle, tarihimizin silinmeyecek sayfalarına başarıyla nakşedilmiştir. Ülkemizin istiklali ve istikbali için her zamankinden çok daha fazla çalışarak; önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşmayı kendimize şiar edinerek, kimseyi gücendirmeden mücadelemize azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Binlerce yıllık tarih sahnesinde millet olarak nasıl çok büyük izler bıraktıysak, bu azim ve kararlılıkla gelecek yüzyılların inşasında da devletimiz ve milletimiz, şanlı bir tarih yazmaya devam edecektir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakıyla birlikte Türkiye, daha güçlü hedeflere doğru kararlı adımlarla ilerlemektedir" diyerek AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılını kutladı. - AYDIN

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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