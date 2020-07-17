AK Parti Milletvekili Şahin Tin: "İş dünyasının taleplerini her zaman dikkate aldık" AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, iş dünyasının taleplerini ve önerilerini her zaman dikkate aldıklarını bildirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, iş dünyasının taleplerini ve önerilerini her zaman dikkate aldıklarını bildirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğine yeniden seçilen Şahin Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli gibi sanayisi güçlü ve istihdamı yoğun bir ilin milletvekili olmaktan ve böylesi sorumluluğu ağır bir vazifeyi üstlenmekten dolayı onur duyduğunu belirtti.

Tin, şunları kaydetti:

"İş dünyasının taleplerini ve önerilerini her zaman dikkate aldık. Özellikle salgın sebebiyle birtakım ciddi sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kalan esnaf ve sanayicilerimize yeni yollar aramak, yeni kapılar bulmak için gayret ediyoruz. Komisyonumuz pandemi sürecinin başlamasıyla sektörlere sağlanan destek ve imkanların önünü açan kararlara imza attı. Her dönemde krizleri fırsata çevirmesini bilen güçlü bir üretici portföyümüz, yeni hamleleri cesaretle ve kararlılıkla yapan müteşebbis iş insanlarımız var. İnşallah bu sancılı dönemi de yine hep birlikte alınan akılcı kararlarla ardımızda bırakmayı başaracağız."

Bugüne kadar iş dünyasını ilgilendiren birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Tin, ticarette yaşanan sorunları tedavi etmek için üzerilerine düşeni yapma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA