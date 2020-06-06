AK Parti Milletvekili Özkaya'dan "köy konut" projesi açıklaması AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye'de ihtiyacı ve müracaatı olan bütün köylerde başlanacak "köy konut" projesi ile açıklamada bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye'de ihtiyacı ve müracaatı olan bütün köylerde başlanacak "köy konut" projesi ile açıklamada bulundu.

Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir genelge ile Türkiye'deki bütün köylerde "köy konutları" yapılması konusunda vali ve kaymakamlıklara talimat gönderdiğini söyledi.

Ali Özkaya, 50 ile 70 konutluk ihtiyacı ve müracaatı olan kamu arazilerinin bulunduğu yerlerden başlayarak köy konutlarının yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Özkaya, "Bütün köylerimizde çevreye uygun, sağlam, güzel, sıhhatli ve ekonomik konutları üreterek daha fazla insanı oralarda istihdam etmek istiyoruz. Bu noktada şehirlerden köylere dönüşü ve üretimi artırmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA