AK Parti Milletvekili Özkan: "Soma OSB, yatırımcıların gözdesi olacak"

05.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:02

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Organize Sanayi Bölgesi altyapı projesi yapım ihalesinin nisan ya da mayıs ayında yapılacağını bildirdi.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 1 milyon metrekare imar alanı bulunan bölgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısı ile onaylandığını, altyapı projesi hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel?Müdürü Ramazan Yıldırım ile sürekli istişare halinde olduklarını bildiren Özkan, "Soma OSB, lojistik olanaklar, İzmir - İstanbul Otoyolu ve Çandarlı limanına yakın olması ve Türkiye'nin 5. teşvik bölgesinde yer almasından dolayı yatırımcıların ilgi odağı olacaktır. Tüm yatırımcıların bu fırsatı değerlendireceğine eminiz" dedi.

Özkan, Soma OSB ile ilgili gelişmeleri adım adım takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün itibari ile alt yapı projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda onaylandı. 2020 yılı Nisan veya Mayıs ayında ihalesinin yapılacağı müjdesini de halkımızla paylaşmak isterim. Soma OSB Projesi tüm yatırımcılarımızın beklediği bir fırsat olacak."

Kaynak: AA