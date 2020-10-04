AK Parti Milletvekili Özdemir hastane binasında inceleme yaptı
04.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:23
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir yapımı süren Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemede bulundu.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir yapımı süren Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemede bulundu.
Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu'dan bilgi alan Özdemir, "Batman halkının sabırsızlıkla beklediği hastanemizde nihayet sona doğru gelindi. Hastanemiz inşallah kısa sürede bitecek ve aziz milletimizin hizmetine girmiş olacaktır." dedi.
Buradan Bölge Devlet Hastanesine geçen Özdemir, hastaları ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık