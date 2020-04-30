AK Parti Milletvekili Özçelik'ten "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı
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AK Parti Milletvekili Özçelik'ten "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

AK Parti Milletvekili Özçelik'ten
30.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:44

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçelik, mesajında, ülkenin gelişme ve kalkınma hamlelerine en büyük katkıyı işçi ve emekçilerin alın teriyle sağladığını belirtti.

Devletin çalışanlar, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde yürüttüğü çalışmaların ülkeyi daha parlak bir geleceğe taşıdığını vurgulayan Özçelik, çalışma koşullarının iyileştirilmesinin AK Parti Hükümeti'nin öncelikli konuları arasında yer aldığını kaydetti.

AK Parti olarak göreve geldikleri günden bu yana sosyal kazanımlarının genişletilmesi ve istihdamı teşvik edici programların hayata geçirilmesi noktasında önemli adımlar attıklarını anlatan Özçelik, mesajını şöyle sürdürdü:

"Emekçilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi hususunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Bir yandan işsizlikle kararlı mücadelemizi sürdürürken öte yandan istihdam seferberliğiyle milyonlarca vatandaşımızın iş bulmasını sağladık. Koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de toplumumuzun tamamını kapsayan ve özellikle çalışma hayatında istihdamın korunmasını merkeze alan hamleler gerçekleştirdik. Tüm çalışan kesimin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kovid-19 sonrası her alanda emek verenlerin çabalarıyla ülkemiz büyümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle işçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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