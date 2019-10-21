AK Parti Milletvekili Necip Nasır, Karadenizlilerle buluştu

21.10.2019 11:10

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, kentte bulunan Karadenizli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle İzmir'de bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda sivil toplum kuruluşlarının sorunları tartışıldı.

Necip Nasır, kendisinin de uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde görev aldığını belirterek, şöyle dedi:

"Hemşeri dernekleri temsil ettikleri kentin örf, adet ve değerlerini geleceğe taşımak için önemli kuruluşlardır. Ülkemizin sosyo ekonomik yapısı için de vazgeçilmez unsurlar arasında yer alır. Dernek başkanları ve yönetim kurullarının maddi ve manevi fedakarlıklarla, gönüllülük esasıyla yürüttüğü bu çalışmalarında sorunlarının çözümü için her zaman yanlarında olacağım. Hükümeti ilgilendiren konuları meclis gündemine taşımak için çalışıyorum."

Kaynak: AA