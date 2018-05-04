AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İki Parti...
IHAAW152844-SIY/04-05-2018 - AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, iki parti arasinda oluşturulan ittifak protokolunu teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geldi.
IHAAW152844-SIY/04-05-2018
- AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, iki parti arasinda oluşturulan ittifak protokolunu teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. 04.05.2018 15: 28: 44 TSI
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