AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İki Parti...

AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İki Parti...

IHAAW152844-SIY/04-05-2018 - AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, iki parti arasinda oluşturulan ittifak protokolunu teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geldi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İki Parti...

IHAAW152844-SIY/04-05-2018

- AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, iki parti arasinda oluşturulan ittifak protokolunu teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. 04.05.2018 15: 28: 44 TSI
NNNN - ANKARA

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