AK Parti Milletvekili Miroğlu'na başsağlığı ziyareti

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu sabah tedavi gördüğü hastanede oğlunu kaybeden AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve ailesini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt Miroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve ailesini hastanede ziyaret ederek başsağlığı temennilerini iletti. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hepimizin başı sağolsun. Bugün Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun değerli evladı hastanede tedavi görürken hakkın rahmetine kavuştu. Biz rahmetliye Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Sayın Milletvekilimize, değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'da, Miroğlu'nun, parlamentonun en değerli milletvekillerinden biri olduğunu belirterek, "Sayın Miroğlu, bugün oğlunu kaybetti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. En zor acılardan birisidir. Kendisine ve ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.