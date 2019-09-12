AK Parti Milletvekili Metin Yavuz muhtarlarla buluştu

12.09.2019 22:20

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Germencik ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Germencik'te temaslarda bulunan Yavuz, muhtarlar derneğinde ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı.

Muhtarların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Yavuz, "Beni her konuda arayabilirsiniz, telefonum 24 saat açık. Mahallenizdeki tüm problemleri bana bildirebilirsiniz. Çözüm için her zaman yanınızdayım." diye konuştu.

Yavuz, daha sonra muhtarlara söz verdi onların taleplerini aldı.

Kaynak: AA