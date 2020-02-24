AK Parti Milletvekili Menekşe, "Nevşehir'de SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı"

24.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Nevşehir'de SGK teşvik süresi 1 yıl daha uzatıldı.



AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Nevşehir'imizde de uygulanan ilave 6 puanlık SGK prim teşviki 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. Yatırımcılarımıza ve işletmecilerimize hayırlı olsun" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA