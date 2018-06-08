AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan Açıklaması

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların yanı sıra toplumun bütün kesimlerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Fabrika çalışanlarına 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin önemini ve AK Parti programını anlatan Milletvekili Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni dönemde Türkiye'de koalisyonlar döneminin sona ereceğini, demokrasinin daha da güçleneceğini söyledi.

"24 Haziran Dönüm noktası olacak

Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecinde bulunduğuna dikkat çeken Milletvekili Mehmet Erdoğan, fabrika işçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "24 Haziran'da yapılacak olan seçimler ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Türkiye ile her şekilde uğraşıyorlar. Güçlenmesini istemiyorlar. Bakın Türkiye'nin mega projeleri var. Sizlere sadece bir örnek vermek istiyorum. Almanya bize, dünyanın 3. büyük havalimanını İstanbul'a yapmayın diyor. Çünkü havayolu taşımacılığının kaymağını Almanya yiyor. Biz dünyanın üçüncü büyük havalimanını yapınca, Almanya ekonomik kayba uğrayacak. Bunu görüyorlar" dedi.

"Kimse Türkiye'yi kıskanmasın"

Erdoğan, herkesin Türkiye'yi kıskantığıdı belirterek, "Bize '3. havalimanını yapmayın' diyen Almanya, bizim şu anda Gaziantep'e yapacağımız ve 2 yılda bitireceğimiz havalimanı büyüklüğündeki bir havalimanını tam 11 yılda bitirememiş. Bunu bizzat yetkililerden öğrendim. Daha 11 yıl sürer belki de. Yabancı ülkeler bizimle uğraşırken, bunları görerek yapıyorlar. Kimse bizi kıskanmasın. Önümüze takoz koymasın. Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak için de her türlü yola başvuruyorlar. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye 3-4 devletçiğe bölünecekti. Bütün bu girişimlerin arkasında ekonomik çıkarlar yatıyor" şeklinde konuştu

"Demokrasi daha güçlendireceğiz"

Erdoğan, fabrika işçilerine yaptığı konuşmada, AK Parti'nin önümüzdeki dönemdeki en önemli hedeflerinden birinin de demokratik hak ve özgürlüklerle ilgili olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Yeni süreçteki en büyük hedeflerimizden birisi demokratik hak ve özgürlükler noktasında olacak. Daha önce de bu hedefimiz vardı. Ancak bir sürü engel çıkardılar. Nasıl çıkardılar? Terör örgütleriyle çıkardılar. Yeni dönemde demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Bunu milletimizle hep birlikte başaracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP