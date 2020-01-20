: AK Parti Milletvekili Köylü, hakkında çıkan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulundu

20.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:01

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, dün bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kastamonu Adliyesine giderek suç duyurusunda bulunan Köylü, adliye önünde kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

Köylü, burada yaptığı açıklamada, Kastamonu'nda konakladığı öğretmenevinde misafirlerini ağırladığı bir odaya iki gün önce gece saatlerinde 3 kişinin girdiğini hatırlatarak, "Her zaman bulunduğum, oturduğum özel bir odaya ellerinde kamera ve ses kayıt cihazlarıyla birlikte daldılar. 'Sizi burada yakaladık, burada kumar oynuyorsunuz, kumar oynatıyorsunuz, ses alıyoruz, görüntü alıyoruz' diye saldırıya başladılar. İçeriden arkadaşlarımız bunları dışarı çıkarmak istedi. Ben de 'siz zorlamayın, kendileri çıksınlar' dedim. Kendilerini birkaç defa ikaz ettik, çıkmadılar. Kendilerini yerlere attılar, sandalyelere tutundular, çıkmamak için mücadele ettiler. Arkadaşlarımız da çıkarmak için uğraştılar ama başarılı olamadılar. Sonunda polisler geldi bunları dışarı attı." diye konuştu.

Daha önce hiç Kıbrıs'a gitmediğini ifade eden Köylü, şunları söyledi:

"Kumarcı olduğumu, burada devamlı kumar oynadığım hatta Kıbrıs'a gidip kumar oynadığım, çok sayıda kumar borcum olduğu yönünde yayınlar yapmaya başladılar. Yani olayı önce küçük bir olay olarak düşündüm ancak bu yayınları düşündükten sonra büyük bir kumpas var. Benim siyasi kariyerimi zedelemek için yapılan hatta beni ve il başkanını da buna dahil ederek AK Parti'ye zarar verme düşüncesiyle yapılan bir hareket olduğunu anladım. Elbette peşini bırakmamamız gerekirdi, bunun için yaptıkları olaylardan dolayı şikayet etmeyi düşündüm. Diğer arkadaşlarımız zaten şikayet ettiler. Ben de bugün buraya Cumhuriyet Savcımıza şikayet dilekçemizi vermek üzere geldim."

Hakkı Köylü, "Şunu açıklıkla söyleyeyim; bir taş attılar ama yanlış yere taş attılar. Yani yanlış insan seçtiler. Bütün Türkiye benim nasıl bir insan olduğumu bilir, kumarla hiç alakam olmadığını bilir. Özellikle hiç Kıbrıs'a gitmemiş bir adam 'Kıbrıs'a gitmiş Kıbrıs'ta kumar oynamış' dendiği andan itibaren zaten anlaşıyor ki tamamen bir kumpas peşindeler. Bunları tamamen tersine başlarına geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Şüphelendiğiniz biri var mı?" sorusu üzerine Köylü, "Var birileri ama onları netleştirdikten sonra gerektiği zaman size açıklama yapacağım. Onların hakkında da gerekli işlemleri yapacağız elbette." diye konuştu.

Köylü, tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de kendilerine kumpas kurulduğunu, iftira atıldığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Eğer kumar oynadığımızı ve oynandığını kanıtlayamıyorlarsa namerttirler. Kastamonu halkı bizi iyi tanır. Bugüne kadar alnımıza leke getirmedik, bundan sonra da getirmeyeceğiz. Biz partimizin genel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, davranışlarına, hareketlerine tamamen özen gösteren bir partiyiz, parti mensuplarıyız. O gece itibarıyla orada bulunan 3 arkadaşımızla birlikte zaten suç duyurusunda, şikayette bulunduk. Devamında yine basın yayın organlarında çıkan hakkımızdaki yalan, iftira ve karalamalara da tekrar suç duyurusunda bulunacağız. Bu işin arkasını bırakmayacağız."

Öte yandan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi de adliyeye gelerek Köylü'ye destek verdi.

Kaynak: AA

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