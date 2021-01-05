AK Parti Milletvekili Kirazoğlu'ndan Araban'a ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Araban ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kirazoğlu, daha sonra Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'şu makamında ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında ilçe hakkında ilgililerden brifing alan Kirazoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe hakkında verdikleri bilgiler doğrultusunda hayata geçirmek istedikleri projeler için Kirazoğlu'ndan destek istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama