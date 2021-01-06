AK Parti Milletvekili Kılıç'tan KSÜ'ye ziyaret
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AK Parti Milletvekili Kılıç'tan KSÜ'ye ziyaret

06.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:13
AK Parti Milletvekili Kılıç'tan KSÜ'ye ziyaret

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesinde yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesinde yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıç yapımı devam eden KSÜ Tıp Fakültesi Morfoloji binasını ve yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ve kongre merkezini inceleyerek, Rektör Niyazi Can'dan bilgi aldı.

Eğitim, bilim ve teknoloji alanında Kahramanmaraş'ın öncü kuruluşu olan KSÜ'ye son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, bu sayede önemli kazanımlar sağlayacak yatırmaların gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KSÜ'nün 3 bin 500 akademik ve idari personel, 35 bin öğrencisiyle eğitim, bilim ve teknolojide ülkeye önemli hizmetler verdiğini belirten Can, üniversitenin bölgede bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetin merkezi olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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