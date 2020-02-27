AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na "üniversite" tepkisi
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AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na "üniversite" tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Demokrasi Üniversitesinin kampüsü için Karabağlar'da belirlenen alana karşı çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi.

27.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:10
AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na

İzmir Mahmut Atilla Kaya, İzmir Demokrasi Üniversitesinin kampüsü için 'da belirlenen alana karşı çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi.

Kaya, yaptığı açıklamada, Karabağlar Belediyesi tarafından, üniversitenin kampüsü için belirlenen alanın planlarına dava açıldığını belirtti.

Açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Sayın Selvitopu bir kentin kaderiyle oynadı. Karabağlar'ın üniversite kenti olmasının önüne set çekti, ilçe insanının hayallerini kararttı. Üniversitesiyle, tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla Karabağlar'ı marka kent haline getirmek istiyoruz. Karabağlar'a bir gelecek vizyonu çizmeyi hedefliyoruz. Siz ise Karabağlar'ı varoş görüyor, ilçenin büyük yatırımları almaması için engellemelerde bulunuyorsunuz."

Milletvekili Kaya, Karabağlar'ın kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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