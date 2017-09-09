AK Parti Milletvekili ile Başbakanlık Koruması Arasında Tartışma
AK Parti Milletvekili ile Başbakanlık koruması arasında tartışma Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Sabuncubeli Tüneli "Işık Gördü" töreninde, AK Parti Manisa İl yönetimiyle birlikte tünele girmek isteyen ancak içeriye alınamayacağı belirtilen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ...
AK Parti Milletvekili ile Başbakanlık koruması arasında tartışma
Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Sabuncubeli Tüneli "Işık Gördü" töreninde, AK Parti Manisa İl yönetimiyle birlikte tünele girmek isteyen ancak içeriye alınamayacağı belirtilen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile Başbakanlık koruma polisleri arasında sert tartışma yaşandı
Tören, basın mensuplarına kapatılırken sadece Anadolu Ajansı çalışanlarına geçiş için izin verildi
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan koruma polisine:"Kimi almayacaksın sen içeriye, niye almıyorsun? Vatandaş gelmiş buraya gece 12'de sen kimsin! Konuşma fazla"
MANİSA - İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indirecek olan Sabuncubeli Tüneli "Işık Gördü" töreninde AK Parti Manisa il yönetimiyle birlikte tünele girmek isteyen ancak girişine izin verilemeyeceği belirtilen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile Başbakanlık koruma polisleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Özdağ ve beraberindeki AK Parti Manisa il yönetimi güvenlik noktasından geçerek tünele girdi.
Sabuncubeli Tüneli "Işık Gördü" törenindeki sıkı güvenlik önlemleri, protokol üyeleri ve koruma polisleri arasında gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım'ın konvoyunun tünele girmesi sonrası protokole ait bazı araçlar tünele sokulmadı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve il yönetimi ile birlikte tören alanında bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın korumalar tarafından tünele girişine izin verilmedi. Bunun üzerine koruma polisi ve Özdağ arasında sert tartışma yaşandı. Güvenlik noktasını aşan Özdağ, koruma polisine, "Kimi almayacaksın sen içeriye, niye almıyorsun? Bırak listeyi falan ne listesi! Gelin arkadaşlar girin içeriye. Sen nasıl karışıyorsun benim işime. Vatandaş buraya kadar gelmiş, AK Parti'yi senden mi öğreneceğim ben. Konuşma fazla. Girin içeriye. Senden dolayı oy mu kaybedeceğim ben. Vatandaş gelmiş buraya gece 12'de sen kimsin! Konuşma fazla" dedi. Tartışma sonrası Özdağ ve beraberindeki AK Parti Manisa il yönetimi güvenlik noktasından geçerek tünele girdi.