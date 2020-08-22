AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman'dan Amanos Tüneli Projesi açıklaması AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Amanos Tüneli Projesi tamamlandı, kazma vurma aşamasına geldik.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Amanos Tüneli Projesi tamamlandı, kazma vurma aşamasına geldik." dedi.

Yayman, beraberindekilerle Amanos Tüneli Projesinin gerçekleştirileceği bölgeyi inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yayman, projeyle ilgili ilk kez yerinde inceleme yaptıklarını belirterek, "Bu proje Hatay'ın çılgın projesi. Yeni bir Hassa doğacak inşallah. Bu 31 kilometrelik tünel, viyadük ve yollarla devam eden çok büyük bir proje. Yaklaşık maliyeti 1 milyar dolar. Amanos Tüneli Projesini tamamladı, kazma vurma aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA