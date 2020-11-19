AK Parti Milletvekili Günay ile AÜ Rektörü Erdal, URAYSİM'i anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi'nde (URAYSİM) gelinen son noktanın değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi'nde (URAYSİM) gelinen son noktanın değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiği bildirildi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı toplantıda AÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal, bir sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, URAYSİM'in sadece Eskişehir için değil, Türkiye için katma değeri çok yüksek bir proje olduğunu kaydetti.

Demiryolu tedarik endüstrisinin ürettiği raylı sistem araçlarının kalite ve güvenilirlik düzeylerinin sürdürebilirliği, sertifikasyon yetkinliğinin alınması, teknoloji transferi ile Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve rekabet gücünün artırılması açısından çok önemli olduğunu belirten Günay, şunları ifade etti:

"Rektörümüz Fuat Erdal bir sunum yaptı, projenin hangi aşamada olduğu ve yapılması gerekenleri anlattı. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve paydaşlarla bir yol haritası belirlendi. Ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli olan URAYSİM projesine ilk günden itibaren destek veren ve 2021 yatırım yılı programına alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili tüm bakanlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah yolun sonuna gelindi, hızlı bir şekilde hayata geçecek."

Rektör Erdal ise Bakan Karaismailoğlu'na projeyle ilgili bugüne kadar kat edilen aşamalar ve gelişmeler ile projenin hızla devam edebilmesi için gerekli iş, işlem ve işbirlikleri hakkında bilgiler verildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık