AK Parti Milletvekili Günay gençlerle buluştu
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AK Parti Milletvekili Günay gençlerle buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak tarafından organize edilen toplantıya katıldı.

AK Parti Milletvekili Günay gençlerle buluştu
18.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:11

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak tarafından organize edilen toplantıya katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, gençlerin merak ettiği konuları konuştuklarını belirterek, en önemli konunun Doğu Akdeniz ve uluslararası siyaset olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik konumu ile son gelişmeleri gençlerle değerlendirdiklerini ifade eden Günay, şöyle devam etti:

"Gençlerimizle yurt dışından Türkiye'ye bakış açısını Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılardan örnekler vererek anlattım. Kendilerinden çok sorgulamalarını, araştırmalarını, yenilikçi olmalarını, çok yönlü düşünmelerini rica ettim. Yeni bir dünya düzenine doğru ilerlerken gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri ve hazırlamaları çok önemli. Kendilerini yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerim oldu. Biz gençlerimize güveniyoruz, bayrağı onlara teslim edeceğiz. Gençlerimiz hem bu günümüz hem de geleceğimiz."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve AK Parti Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Deniz Açık
Deniz Açık
AA Editörü

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